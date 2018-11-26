KESK'li sendika yöneticileri gözaltında

KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) eş genel başkanı Gönül Erden ve bazı sendika yöneticileri bu sabah gözaltına alındı. Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada 'Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır' denildi.

Aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) eş genel başkanı Gönül Erden ve HDP eski milletvekili Mülkiye Birtane’nin de bulunduğu çok sayıda sendikacı, siyasetçi, avukat bu sabah gözaltına alındı.

Ankara’da KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. SES eş genel başkanı Gönül Erden ve HDP Kars eski milletvekili Mülkiye Birtane'nin de gözaltına alındığı soruşturmanın, 2016 yılında sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen Beyaz Bayrak eylemi nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Ekonomik krizin tüm emekçilerle birlikte kamu emekçilerini de derinden etkilediği bu günlerde yapılan bu gözaltıların gerçek amacının sendikal mücadeleye gözdağı vermek olduğunun farkındayız. SES eş genel başkanı Gönül Erden’in ve diğer sendika üye ve yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" denildi.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyle: Tüm Bel-Sen genel sekreteri Yılmaz Yardımcı, Tüm Bel-Sen MYK üyesi Adem Kaya, Tüm Bel-Sen denetleme kurulu başkanı Yusuf Güler, SES üyesi emekli Ramazan Taş, HDP eski Ankara il yöneticisi Bahadır Demircan, HDP eski Ankara il yöneticisi Av. Emrah Öner, HDP Ankara eski il yöneticisi Haydar Üstündağ, HDP Çankaya ilçe yöneticisi Davut Çalışır, HDK üyesi Zeki Işıl, HDK Yenimahalle eski ilçe eş başkanı Mahabat Akın, HDP üyesi Ayden Keleş, HDP eski Ankara il yöneticisi Tansunur Şengül, DBP üyeleri Lezgin Kutup, İbrahim Onat.

İZMİR’DE 20’DEN FAZLA İSİM GÖZALTINDA

İzmir’de yapılan operasyonlarda ise HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz ve PM üyesi Gülay Gün Bilici'nin de aralarında bulunduğu 20’den fazla isim gözaltına alındı.