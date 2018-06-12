Keskinoğlu konkordato başvurusu yaptı

Keskinoğlu, 'nakit sıkışıklığı' nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yaptı. Şirket, ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İki aylık Konkordato süresi içinde kurum borçlarının yarısını ödemek zorunda.

Sözcü'nün aktardığına göre Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Keskinoğlu AŞ olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz.

Şirketimiz bugüne kadar Türkiye'yi 75 ülkede temsil ettik. 2017'yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası'nın raporunda 136'ıncı sırada olan şirketimiz, ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.”

Açıklamada üretim için yapılan yatırımlar nedeniyle kullandıkları kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektördeki sorunlar nedeniyle kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşandığı anlatıldı.