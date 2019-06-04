'Keşke savaşı kaybetseydik, sonra Osmanlı'yı tekrar kurardık' diyen imam açığa alındı

Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camii'nin imamı, bayram namazı öncesi vaazında, 'Keşke savaşı kaybetseydik, Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik' dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Gaziantep Valiliği, imamın açığa alındığını açıkladı.

Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camii imamı, bayram namazı öncesi vaaz sırasında, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1. İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2. İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerede döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandı.

İmam hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Gaziantep Valiliği, "İlimizin Şahinbey ilçesindeki İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine idari soruşturma başlatılmış, ilgili görevli bu kapsamda açığa alınmıştır" açıklamasını yaptı.