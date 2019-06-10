'Keşke savaşı kaybetseydik, Osmanlı'yı yeniden kurardık' diyen imam hakkında karar verildi

'Keşke savaşı kaybetseydik, Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik' diyen imam serbest bırakıldı.

Bayram namazı öncesi verdiği vaazda “Keşke o gün savaşı kaybetseydik. Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar" ifadelerini kullanan Gaziantep'teki İyinacar Cami İmamı Fadıl Yılan hakkında yürütülen adli soruşturma sona erdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yılan serbest bırakıldı. Yılan hakkında adli soruşturmanın ardından pazartesi günü idari soruşturma başlatılacak.

Duvar'a konuşan Yılan, “50 dakika vaaz verdim, 46 saniyelik bir konuşma ile linç edildim. Bu ülke için canımı seve seve vereceğimi beni tanıyan herkes bilir. Çok üzgünüm. İdari soruşturma nedeniyle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.