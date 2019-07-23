KESK zam talebini açıkladı

KESK bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla 2020-2021 toplu iş sözleşmesi taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Kamu emekçisinin enflasyon rakamları altında ezildiğini söyleyen Eş Genel Başkan Aysun Gezen, 'Halkının en az yüzde 20’si açlık sınırı altında, yüzde 60’ı yoksulluk sınırı altında olan bir ülkede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bir karşılığı olmadığını biliyoruz. Son iki yılda yüksek resmi enflasyon rakamlarına rağmen maaşlarımız gerçek enflasyon karşısında erimeye devam etmektedir' dedi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) yürütme kurulu, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

Sendika yürütme kurulu adına açıklama yapan Eş Genel Başkan Aysun Gezen, 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamudan emekli başta olmak üzere, aileleri ile birlikte toplamda 20 milyonu yakından ilgilendiren bir toplu sözleşme sürecinde olduklarını söyledi.

KRİZ SORUNLARIMIZI AĞIRLAŞTIRDI

1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde sorunlarla karşılaştıklarını belirten Gezen, “Bugüne kadar dört defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmemiştir. Üstelik iki yıllık OHAL dönemi ve yaklaşık bir yıldır daha da görünür hale gelen ekonomik kriz mevcut sorunlarımızı daha da ağırlaştırmıştır” diye konuştu.

MAAŞLARIMIZ ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR

Kamu emekçisinin enflasyon rakamları altında ezildiğini söyleyen Gezen, “TÜİK hane halkı anketlerini kiminle yapıyor bilmiyoruz. Ama halkının en az %20’si açlık sınırı altında, %60’ı yoksulluk sınırı altında olan bir ülkede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bir karşılığı olmadığını biliyoruz. Son iki yılda yüksek resmi enflasyon rakamlarına rağmen maaşlarımız gerçek enflasyon karşısında erimeye devam etmektedir” dedi.

Geçtiğimiz dönemin toplu sözleşme tekliflerinin verildiği 2017 Haziran’dan 2019 Haziranına kadar enflasyonun %33,5 arttığına vurgu yapan Gezen şunları söyledi;

“2017 Temmuz itibari ile 2 bin 266 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşı 2019 Temmuz itibari ile ne kadar perdelenmeye çalışılsa da yaşanan yüksek enflasyonun maaşlara yansıtılması ile 3 bin 55 TL’ye çıkmıştır. En düşük kamu emekçisi maaşında iki yılda yaşanan 789 TL artış yaşanmıştır. Söz konusu artışın oransal karşılığı yüzde %34,8 artışa denk gelmektedir. Yüksek enflasyon oranları sonucunda yaşanan bu önemli artışa rağmen kamu emekçisinin maaşı döviz ve altın karşısında ciddi bir erime yaşamıştır. Buna göre 2017 Temmuz itibari ile ortalama 3,56 TL olan dolar kuru 2019 Temmuz itibari ile 5,67 TL’ye çıkmıştır. Bu durumda 2017 itibari ile en düşük maaşı alan kamu emekçisinin maaşı 637 dolara eşitken, bugün itibari ile yani 2019 Temmuz itibari ile 539 dolara düşmüştür. Yani en düşük maaşı alan kamu emekçisinin maaşı iki yılda dolar cinsinden %15,4 değer kaybederek 98 dolar azalmıştır. 15 Temmuz 2017 tarihinde maaşını alan, en düşük maaşlı kamu emekçisi bunun tamamına 9.81 adet çeyrek altın ya da 16,2 adet gram altın alabiliyorken, 15 Temmuz 2019 tarihinde maaşının tamamı ile 7,09 çeyrek altın ya da 11,72 adet gram altın alabilmektedir. Yani en düşük maaş ile alınan çeyrek altın sayısı iki yılda 2,72 adat, gram altın sayısı ise iki yılda 4,48 adet azalmıştır

İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ

Tekliflerini yarın Devlet Personel Başkanlığı’na ulaştıracağını söyleyen Gezen, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin bugüne kadar ellerinden alınanları geri istediğini, insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının da garanti altında olması gerektiğini söyledi.

KESK’in taleplerinin bazıları şöyle;