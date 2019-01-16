Kervanın son katılımcısı Müşerref Akay: Her devrin 'kurbanı'

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için 'Ona kurban olayım, inşallah başkanımız olur' diyen şarkıcı Müşerref Akay, 12 Eylül cuntasının da kadrolu şarkıcısıydı.

AKP’ye ve Saray’a “sıcak mesaj” gönderen son ünlüsü Müşerref Akay oldu.

Şarkıcı Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek "Ona kurban olayım, inşallah başkanımız olur" dedi.

Programda geçtiğimiz sene hayatını kaybeden yakın dostu Nuray Hafiftaş’ın ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemek istediğini açıklayan Akay, etkinliğe Binali Yıldırım’ın da gelmesini istediğini söyledi. Akay, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı desteklediğini söyleyerek canlı yayında öpücük yolladı.

80'li yıllarda söylediği “Türkiyem” şarkısıyla ünlenen Müşerref Akay, o şarkının kendisine yedi paşa tarafından yazdırıldığını açıklamıştı. Şarkı ayrıca cunta işkencehanelerinde gözaltındakilere işkence olsun diye de dinletilmişti.

Cunta, sık sık TRT’de yayımladığı Akay’ın “Türkiyem” şarkısı dönemin etkili mizah dergisi Gırgır tarafından kapak yapılmış. Bunun üzerine dergi süresiz kapatılmıştı.