Kent'in Çorlu faciasını hatırlatan Ramazan reklamına tepki: Ne kadar bütçe kazandırır bilemem ama...

Kent'in Çorlu faciasını hatırlatan Ramazan reklamı büyük tepki çekti. Faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, yaptığı açıklamada reklamın geri çekilmesini istedi.

Kent’in Ramazan Bayramı için hazırladığı reklamın geçtiğimiz yıl yaşanan Çorlu faciasıyla taşıdığı benzerlikler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı faciayı hatırlatan reklamda, bayramı aileleriyle geçirmek için seyahat eden insanlar "aksilikler" nedeniyle ailelerinin yanına gidemezken, trende birbirleriyle bayramlaşıyorlar.

'NE KADAR BÜTÇE KAZANDIRIR BİLMEM AMA...'

Reklama tepki gösterenlerden faciada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sel tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:

Kent Şeker reklamı ile ilgili önemle dikkate alınması rica olunur. @OgilvyIstanbul #kentşekerleme pic.twitter.com/7ptFAwdPnd — Misra Oz Sel (@misra_oz) May 24, 2019

Bu insanlar o trenlere binip inemedi.

Farkında mısınız?

Türkiye’deki olaylardan haberiniz var mı?

Bu reklamı görünce trenin içinden çıkıp yanı başında kardeşini kaybeden çocuk ne düşünür? Ya sakat kalan? Ya da trenin altından cansız bedenleri alan bizler?

Hiç düşündünüz mü? pic.twitter.com/Y0hfDSuCk8 — Misra Oz Sel (@misra_oz) May 23, 2019

'REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ DİYEN DÜZENİNİZ BATSIN'

Sosyal medya kullanıcıları da reklama tepki gösterdi.

Verilen tepkilerden bazıları şöyle:

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Çorlu’da onlarca kişinin yaşamını yitiridiği tren faciasıyla ilgili soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD’nin üst yönetimi yer alan kişilerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

Facianın araştırılması için mecliste verilen önerge de AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.