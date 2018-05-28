Kendini yakmak isteyen çiftçi: AKP’ye oy vermiştim keşke ellerim kırılsaydı

Ziraat Bankası önünde borç erteleme isteyerek kendini yakmaya çalışan çiftçi, 'AKP’ye oy vermiştim keşke ellerim kırılsaydı' dedi.

Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik, borcunu erteleme talebini kabul etmeyen bankanın önüne bir römork tütün döküp kendini yakmaya çalışmıştı.

Olayın ardından Birgün'e açıklamalarda bulunan Çelik, “Bunalmışım, cinnet geçirmişim, bu noktaya gelmişim, kendimi ateşe vermeye kalkmışım. Bir kişi de çıkıp ‘Ne oldu hemşerim?’ diye sormamış, ne bir AKP’li bakan ne de vekil ilgilenmiş. Demek ki bunların kişiliği bu kadarmış. AKP’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış. İş yok, ekmek yok, ruh sağlığımız bozuldu. Ailem zor durumda. Çocuğum okula gitmek istemiyor" dedi.

Çelik, “Bu ovanın hepsi boş bu sene. Çiftçinin tek yıllık bitkileri ekmesi yasak. Bunların içinde tütün, şeker pancarı, fasulye, mısır var. Yurtdışından gelen ürünler pazarda. Böyle üretim politikası olur mu? İflas eden tarım uygulamaları çiftçiyi de bitirdi" ifadelerini kullandı.