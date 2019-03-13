Kendini ele verdi: TÜİK'ten tepkiler sonrası dolar açıklaması

TÜİK, büyüme rakamlarını hesaplarken dolar kurunu düşük aldığı yönündeki tepkiler sonrası açıklamada bulundu. Açıklamada, 'TÜİK, 1987 ve 1998 bazlı GSYH serilerinde olduğu gibi mevcut 2009 baz yıllı seride de ABD doları cinsinden yıllık GSYH hesabında aynı yöntemi kullanmaktadır. Hesaplamalarda, ithalata göre ağırlıklandırılmış günlük TCMB döviz kuru kullanılmıştır' denildi. İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, TÜİK'in açıklamasına tepki göstererek, 'TÜİK açıklamasında kendini ele vermiş. Nalıncı keseri gibi yonttum diyor' ifadelerini kullandı.

TÜİK, büyüme rakamlarını hesaplarken dolar kurunu düşük aldığı tepkileri sonrası açıklamada bulundu.

"11 Mart 2019 tarihinde açıklanan GSYH Sonuçlarına ilişkin medya ve sosyal medyada bilgi eksikliği sebebi ile yersiz, maksatlı ve Kurumumuzun tarafsızlığını hedefalan bazı yorumlarda bulunulmuştur. Bu bağlamda, dolar bazında GSYH’nin, kur düşük gösterilerek yüksek hesaplandığı iddia edilmiştir" denilen açıklamada, "TÜİK, 1987 ve 1998 bazlı GSYH serilerinde olduğu gibi mevcut 2009 baz yıllı seride de ABD doları cinsinden yıllık GSYH hesabında aynı yöntemi kullanmaktadır. Hesaplamalarda, ithalata göre ağırlıklandırılmış günlük TCMB döviz kuru kullanılmıştır. 2018 yılında, ithalat, yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre daha az gerçekleşmiş olup, bu sebeple yılın ikinci yarısındaki kur daha düşük ağırlık almıştır. İlave olarak, kurun yılın ikinci yarısında ilk altı aya göre daha yüksek olması sebebiyle, GSYH hesabında kullanılan kur aritmetik ortalama ile hesaplanan TCMB dolar satış kurundan farklılaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SÖNMEZ'DEN TEPKİ: AHMAKÇA

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, TÜİK'in açıklamasından önce açıklanan verilere tepki göstermiş, "2017'ye kadar TCMB ortalama dolar kurunu dikkate alan TÜİK, ne akla hizmetse bu yıl ortalama kuru 10 kuruş eksik alıp, kişi başına gelirde düşüşü de kişi başına 269 dolar saklamış bulunuyor. Hemen düzeltin, yoksa damat manipülasyonu olarak anlar dünya, rezil olursunuz. Merkez Bankası'nın 2018 dolar kuru olan 4.82 TL yerine TÜİK 4.72 TL'yi dayatınca 2018 milli geliri 16 milyar dolar abartılıp 785 milyar dolar gösterildi. Bu yanıltmayla cari açığın, bütçe açığının GSYH'ye oranı konusunda da özellikle yabancıları yanıltılacaklarını sanıyorlar. Ahmakça" ifadelerini kullanmıştı.

Sönmez, TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrasında ise, "TÜİK açıklamasında kendini ele vermiş. Nalıncı keseri gibi yonttum diyor. Eskiden hep TCMB kurunu alırdım, bu yıl ithalatın çoğu, ilk yarıda, görece düşük kurdan daha çok yapıldığı için, onu almaya karar verdim diyor. Alaturkalık işte. Her yerde aynı" dedi.