Kendine 'şeyh' diyen gerici, yedi çocuğa cinsel istismarda bulundu!

Konya'da dini bir grupta kendisini şeyh olarak tanımlayan S.I.'nin yedi çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan gerici, tutuklandı.

Konya'da aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen "şeyh" S.I. hakkında soruşturma başlatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, mağdurlardan R.T., "Yaptıklarının 'rahmani bir durum' olduğunu ve dini mertebemin artacağını söyledi. Korktum kimseye bir şey söylemedim" dedi. A.K. (22) de üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve S.L.'nın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Gözaltına alınan S.I., dini bir grubun Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katında dini sohbetler ve zikirler yaptıklarını söyledi ve cinsel saldırı iddialarını reddetti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.I. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Polisin S.I.'nın dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kayıtları bulundu. S.I. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.