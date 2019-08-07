Kendi hastanesine torpil yapan Sağlık Bakanı'na tepki

Özel hastane sahipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendi hastanesini özel genelgeyle 'ileri düzey hastane' sınıfına sokmasına tepki gösterdi. Bazı özel hastane sahiplerinin genelgenin iptali için yargıya başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkındaki Genelge ile sadece kendisine ait Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni ‘İleri düzey hastane’ sınıfına sokması çoğu AKP döneminde hizmete giren özel hastanelerin sahipleri arasında tepkiye neden oldu.

İktidara yakınlıklarıyla bilinen bazı özel hastane sahiplerinin genelgesinin iptali için yargıya başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, özel hastane sahipleri ile 17 Haziran’da toplantı yapan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OSHAD), toplantıda ayrıcalığın kaldırılması için Fahrettin Koca ile görüşülmesine ve uyarılarının dikkate alınmaması halinde de itiraz için son gün olan 5 Eylül’e kadar Danıştay’a iptal davası açılmasına karar verdi.

Genelgeye itiraz eden hastaneler arasında Nakşibendi cemaatine ait olduğu iddia edilen Lokman Hekim Hastanesi, Kurucu Başkanı Ethem Sancak olan Medicalpark ile Liv Hospital Hastanalerinin de bulunduğu öne sürüldü.