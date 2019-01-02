Kenan Sofuoğlu istedi, motosiklette ÖTV sıfırlandı

Meclis'teki odasından paylaştığı 'Emir erlerim' fotoğrafı nedeniyle tepki çeken AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı görüşme sonrası motosiklette ÖTV oranı 31 Mart yerel seçimlerine kadar sıfırlandı.

Meclis'teki odasında ayaklarını uzattığı "emir erlerim" fotoğrafı nedeniyle tepki çeken AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun talebiyle motosikletten alınan ÖTV oranı 31 Mart yerel seçimlerine kadar sıfırlandı. AKP Sakarya Milletvekili Sofuoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun internet sitesinde yer aldı. Sofuoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılan ÖTV açıklaması motosikletçilerin yüzünü güldürdü. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde Bakanımız Berat Albayrak bizi ilgiyle karşıladı. Kendilerine ve Bakan yardımcımız Dr.Nureddin Nebati beye tüm motosiklet camiası adına teşekkür ederim” dedi. İLGİLİ HABER AKP'li vekilden tepki çeken Meclis fotoğrafı