Kemal Türkler mezarı başında anıldı

DİSK ve Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler’in faşistler tarafından katledilişinin üzerinden 39 yıl geçti. Kemal Türkler, bugün mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

22 Temmuz 1980 tarihinden faşistler tarafından, bir suikast sonucunda katledilen DİSK ve Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler bugün mezarı başında anıldı.

Birçok işçinin ve sendikanın katıldığı anma programına, dün yaptığı açıklama ile Kemal Türkler’i anan Türkiye Komünist Partisi de katıldı.

Anma programı, "Kemal Türkler Ölümsüzdür", "Kemal Türkler Ölmedi Kavgamızda Yaşıyor" , "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Katil Sermaye" sloganları ile başladı.

Ardından Kemal Türkler’in mezarına bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Kemal Türkler’in mezarı başında devam eden programın açılış konuşmasında, "39 yıl önce eli kanlı faşistlerce katledilen, Türkiye işçi sınıfının önderi DİSK ve Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz. Kemal Türkler Türkiye İşçi Sınıfı için bir dönüm noktasıdır. Bugün AKP’nin ve sermayenin saldırılarına Kemal Türkler’in bıraktığı miras ile karşı duruyoruz" sözleri sarf edildi.

İlk konuşmanın ardından, Kemal Türkler ve bu mücadelede hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

'HEPİNİZİN ÖNÜNDE BABAMI SAYGIYLA ANIYORUM'

Saygı duruşunun ardından Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan söz aldı. Konuşmasında, "Babam adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir anma günü hüzünlü bir gün olsa da sizinle buluşmaktan mutluyum. Umutluyuz. Umudumuzu yitirmiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde Kemal Türkler’in kızı olarak birlikte yol alalım diyorum. Hepinizin önünde babamı saygı ile anıyorum’’ sözlerini kullandı.

Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan'dan sonra, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı. Serdaroğlu, "39. yılında burada Kemal Türkler’in mezarında anmadayız. 39 yıldır yılmadan, usanmadan bu mezar başına geliyoruz. Her geçen yıl artıyoruz. Biliyoruz ki doğru yoldayız, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Bugün Kemal Türkler’in bedenini ortadan kaldırmış olsalar da biz onun sınıf ve kitle sendikacılığı mirasını taşıyoruz.

Onun ilkeleri bugün metal işçilerinin ilkeleridir. Onun yaktığı meşale ışığında işçiler, bugün mücadelelerini sürdürüyor. 1980’deki rejimin benzerini yaşıyoruz. 1980 rejiminden daha sertini. Bugün Kemal Türkler’in meşalesini söndürmeye çalışıyorlar. Ama biz sınıf ve kitle sendikacılığından vazgeçmiyoruz.

Toplu iş sözleşmesi baskılanıyor, grevler yasaklanıyor. Ama biz bunları tanımıyoruz, metal işçileri mücadelelerini sürdürüyor. Umudumuzu kaybetmiyoruz, umudumuzu yeşertiyoruz’’ dedi.

Serdaroğlu, konuşmasını Nazım Hikmet’in, "Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet" dizeleri ile sonlandırdı.

Serdaroğlu’nun ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasına Kemal Türkler’den alıntı yaparak başladı. Çerkezoğlu, "Bugün içinden geçtiğimiz süreçte daha fazla çalışma sorumluluğumuz var. Türkiye’ye yaşatılmaya çalışılan karanlığa karşı zamanın akışını hızlandırmalıyız. İşçi sınıfının tüm haklarının gasp edildiği bugünlerde, tarih işçi sınıfını görevine çağırıyor. Bugün bizler baskıya, zorbalığa karşı omuz omuza mücadele etmeliyiz ve yeni bir gelecek kurmalıyız. Emeğin Türkiye’sini kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Bugün zamanın hızını hızlandırma vaktidir. Büyük kavgaya hazır olduğumuzu Kemal Türkler’in önünde bir kez daha ilan ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Anma "Yaşasın Devrim ve Sosyalizm’’ sloganlarıyla sonlandı.