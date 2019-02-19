Kemal Türkler cinayetini planlamaktan yargılanmıştı: Celal Adan Meclis Başkanı koltuğunda

TBMM Başkanlığı’nın Binali Yıldırım’dan devralan Celal Adan, 12 Eylül döneminde Emniyet’te verdiği ifadede DİSK’in kurucu genel başkanı Kemal Türkler’in ölüm emrini Türkeş’in verdiğini itiraf etmiş, cinayetin azmettiricilerinden biri olarak yargılanmıştı.

TBMM Başkanlığını Binali Yıldırım’dan Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici olarak devralan MHP milletvekili Celal Adan, Kemal Türkler’in katledilmesiyle ilgili davada yargılanmış, MHP ana davası kapsamında Emniyet’te verdiği ifadede Türkler’in ölüm emrini Alparslan Türkeş’in verdiğini itiraf etmişti.

MHP Milletvekili Celal Adan, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in katledilmesine ilişkin açılan davada Kemal Türkler’i öldürmeyi planlamak ve azmettirmek suçlamasıyla yargılanmıştı. Adan’ın sanıkları arasında olduğu Türkler dosyası önce delil yetersizliği daha sonra da zaman aşımı gerekçesiyle kapatılmıştı. 1999 yılında DYP milletvekili olarak Meclis’e giren Adan, 2011 yılında itibaren MHP milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.

Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan 2013 yılında AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı 3. Yargı Paketi'ne eklenen bir maddeyle babasının hapisteki son katili Ünal Osmanağaoğlu'nun serbest bırakılmasına tepki göstermiş ve “Azmettiren ve silah temin eden Celal Adan şu anda Meclis’te olup kendi katillerinin kurtarılması için çok büyük çaba sarf etmişlerdir” demişti.

Bu konuşma üzerine Celal Adan, Türkler’in kızı Soydan’a “hakaret” suçlamasıyla dava açmıştı. Soydan, babasının katillerinin cezaevinde kaldığı süreden daha fazla hapis istemiyle yargılanmıştı.

‘EMRİ TÜRKEŞ VERDİ’

Celal Adan'ın, MHP ana davası kapsamında 12 Eylül döneminde Emniyete verdiği ifadede Türkler'in ölüm emrini Türkeş'in verdiğini söylediği ortaya çıkarken, Soydan’ın avukatları MHP ana davası iddianamesinin bu davada incelenmesini talep etmişti. Türkler cinayetiyle ilgili yargılanan Celal Adan, Soydan’a dava açtığı 2013 yılında da MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesiydi.

Adan’ın kendisine açtığı hakaret davasıyla ilgili soL’a konuşan Nilgün Soydan “Babamın acısı benim nasıl gerçeğimse Kemal Türkler davasında yargılanmış olmak da Celal Adan’ın gerçeğidir. Zamanında benimle görüşmek için aracı da koymuştur. Avukatı elem ve üzüntü duyduğunu da söylüyor. Ama hâlâ babamın adından korkuyorlar, kızını da sindirelim diyorlar. Bende hiç sinecek göz var mı? Çünkü babam yetiştirdi beni. Bildiğimizi söylemekten kimse bizi alıkoyamaz” demişti.