Kemal Sunal'ı hedef alan AKP'li yazara, Ali Sunal'dan yanıt geldi

AKP'li yazar Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal'a ilişkin, 'Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret' sözlerine Ali Sunal'dan yanıt geldi.

Cemile Bayraktar’ın, Kemal Sunal filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" sözlerine Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’dan yanıt geldi.

Sunal, "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu. Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal 'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz!" ifadelerini kullandı.