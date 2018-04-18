Kemal Okuyan: Önce halkın örgütlü olması gerekiyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tele 1'de yayımlanan Analiz programında erken seçim kararını, dünyadaki gelişmeleri ve 1 Mayıs'ı değerlendirdi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ile birlikte Tele 1'de yayımlanan Analiz programında Mehmet Ali Güller'in konuğu oldu.

Erken seçim kararına ilişkin konuşan Okuyan, "2010'dan itibaren sistem tıkandı. Ortada seçimi aşan bir tıkanma var. 24 Haziran seçimleri tıkanmayı aşmaya yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

'MEŞRU OLMAYAN BİR REFERANDUM SONUCUNDA YAPILIYOR'

Okuyan seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin Başbakanı 24 Haziran'da ne seçeceğini bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri meşru olmayan bir referandumun sonucunda yapılacak. OHAL'i kağıt üzerinde kaldırsalardı bile OHAL uygulamaları devam edecekti."

SEÇİM HİLELERİ

Okuyan seçim hilelerine ve bunların durdurulması için yapılabileceklere dair şöyle konuştu:

"Türkiye örgütsüz, öncelikle halkın örgütlü olması gerekiyor. Seçimin kazanılabilmesi için bile seçimin ötesinde bir perspektif gerekiyor. Seçim sonuçlarına sahip çıkmak için de örgütlü olmak gerekiyor."

1 MAYIS AÇIKLAMASI

Kemal Okuyan, 1 Mayıs ile ilgili şöyle konuştu:

"Tek siyaset düzlemi seçim değildir. İnsanlar korkuyu aşmalı, 1 Mayıs'ta sokağa çıkmalıdır. Türkiye'de işsizlik, genç işsizlik oranı çok yüksek, gelir adaletsizliğinde en kötü ülkelerden biri Türkiye. Patron terör örgütü var. Çok ağır çalışma koşulları var. Koç'un kârlarına bakarsak AKP'nin bunca yıldır neden iktidarda olduğunu anlarız. AKP'nin uyguladığı politikalar bu düzende alternatifsizdir. Üretim ekonomisi bu düzende yalandır. Düzen değişikliği isteyenlerin sesinin daha çok çıkması lazım. Erdoğan, grevleri yasakladı. Patronlara OHAL'i sizin için yaptık dedi. Solun güçlenememesinin nedeni solun sol olmaktan çıkmasıdır. Bize göre sol düzeni değiştirmek için olur. Bu düzen içerisinde sol olmaz. İnsanlık işsizliği çok kolay çözer. İnsanlık açlığı çok kolay çözer. Kötünün iyisi ile insan kurtulamayacak. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Sahte umut, insanları umutsuzluğa itiyor. Ya bu düzenden kurtulacağız ya da bizi Erdoğan ve benzerleri yönetecek."

'KAPİTALİST SİSTEM İÇİNDE KAVGA VAR'

TKP Genel Sekreteri, emperyalizme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kapitalist sistem içinde bir kavga var. ABD, Rusya, Çin, Almanya o kavganın içinde. Burada bir tercih yapmak zorunda değiliz. Erdoğan'ın temel hedefi ABD ile ilişkileri düzeltmek. Bölge politikalarında daha fazla rol almak. Erdoğan'ın kafasında ABD ile Ortadoğu politikalarında nikah tazelemek var. Türkiye’nin NATO’dan kopması Erdoğan’ın boyunu aşar. Türkiye’de AKP-MHP çizgisinin anti-amerikancılığını ciddiye alan varsa buna gülerim. Emperyalizm adlı adınca uluslararası tekellerin sistemidir. Rakip aktörler yeni pazar, ucuz işgücü, hammadde peşindeler. Trump falan, dünyayı sersemler yönetiyor. Buna izin veremeyiz."

'BU DÜZENDE KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEZ'

Okuyan, Kürt meselesiyle ilgili şunları söyledi:

"Kürtlere eşit hakların verildiği yeni bir düzenin kurulması gerekir. Bu düzende Kürt sorunu çözülemez. Bugün dünyanın her yerinde işçiler hangi etnik kökenden olurlarsa olsunlar birleşip bu düzenden kurtulmaya çalışmalıdır."