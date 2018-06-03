Kemal Okuyan: Erdoğan bir tek kar işleyişini bozmadı, biz oraya çomak sokacağız

TKP Genel Sekreteri ve Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız İzmir 2. bölge Milletvekili adayı Kemal Okuyan, TELE1 ekranlarında Musa Özuğurlu'nun konuğu oldu. Okuyan, seçimler ve diğer güncel meseleler üzerine konuştu.

TKP Genel Sekreteri ve İzmir bağımsız 2. bölge adayı Kemal Okuyan, TELE1 ekranında gazeteci Musa Özuğurlu'ya değerlendirmelerde bulundu.

Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü ile ilgili konuşan Okuyan, '' Nazım Hikmet bugünkü Türkiye'ye bakınca hepimizin kafasının dik durmasını sağlayan çok önemli bir değer. 3 Haziran'da bu programı Nazım ile açmamak olmazdı tabi.'' şeklinde konuştu.

Kemal Okuyan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz kendi kimliğimizi gizlememeyi öğrenmiş bir partiyiz. Komünist bir toplum kurmak istediğimizi hiç gizlemedik.

Nereden kaynak bulacaksınız diyorlar. O sarayın kamu yararına bir eğitim kurumu yapılması ya da yıkılması lazım bu çok açık ama bu kadar basit bir çözümü yok. Türkiye'nin kaynaklarını özel sektöre aktarılmasını kimse tartışmıyor."

'BU ÜLKE KARDEŞÇE YAŞAMASINI BİLMİYOR DEĞİL'

Kürt meselesine değinen Okuyan, '' Bu ülke kardeşçe yaşamasını bilmiyor değil. Bunu gündeme getiren emekçi halkı bölmek isteyenlerdir. Yalnızca biz de değil dünyanın her yerinde böyle. Sömürüyü ortadan kaldırmadan trafik sorunu dahi çözülemez. Kürt meslesinin dünyada egemenlere oyuncak olması çok ağırdır. 21. yüzyılda iyi bir milliyetçilik yoktur'' dedi.

'SEBEP AVRUPA'NIN DAĞILMASI'

"Erdoğan'ın dış politikada pazarlık edebilmesi sebebi Avrupa'nın dağılması. Bir hiyerarşidir emperyalist sistem. Başında ki o ülke düzeni korumaya çalışıyor ama bir yandan da yönetmeye çalışıyor. Emperyalizm kriz üretiyor, savaş üretiyor. Emperyalizm'in sonu karanlık.

Dış politikada 2 faktör var Türkiye'nin birincisi Erdoğan kendisini korumak için dengeleri değiştiriyor. İkincisi bahsettiğim emperyalist dünyadaki dağınıklık.

Türkiye Komünist Partisi iktidara geldiğinde; Türkiye derhal NATO'dan çıkacak, AB ile yapılan anlaşmalar iptal edilecek ve yabancı üstler kapanacak.

Bizim partimize üye olan insanlar inanmak ve inanmamak konusunda özgürler. Sadece siyasi arenaya taşımazlar. Bu yüzden hiçbir TKP üyesinin dini kullandığını göremezsin. Bizim dediklerimizi destekleyenler arasında inançlı kesim artıyor. Çünkü, sahtekarlığı gördüler.

'ERDOĞAN SADECE KAR İŞLEYİŞİNİ BOZMADI'

"Erdoğan Türkiye'de her şeyi bozdu ama sadece kar işleyişini hiç bozmadı. Biz oraya çomak sokacağız.

16 yıldır Erdoğan'ın iktidarda kalmasının sebebi 'Koç' gibi gruplardır. Çünkü inanılmaz kar elde ettiler. Yeşili yok ederek, insanı yok ederek kar et. savaşlardan kar ediyorlar, hastalıktan kar ediyorlar, hastalığı tedavi etmekten kar ediyorlar."