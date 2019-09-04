Kemal Okuyan: Dünyanın gözü üzerimizde

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ziyaret etti. Okuyan ziyarette ‘Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da gözü üzerimizde’ diye konuştu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve beraberindeki TKP heyeti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde TKP listelerinden seçilen Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ziyaret etti.

TKP olarak belediye çalışmalarına ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyen Okuyan, “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da gözü üzerimizde. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi biz burada tek bir yerde komünizme geçmeyeceğiz ama komünistlerin neler yapabileceğini göstermemiz gerekiyor. Ki göstereceğiz. Burada örnek bir belediyecilik yaratacağız” dedi.

Okuyan, kapitalizmin dünyada ve ülkemizde yarattığı tahribatın her yerde çok büyük olduğunu ve komünistlerin yaratacağı her örneğin bu açıdan çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

'HALKIN ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK LAZIM'

“Bu kentleri o kadar tahrip ettiler ki, dipten başlamak zorunda kalındı. Bu dezavantajın yanında avantaj olan şey ise, yaptığınız en küçük iyileşmeler bile hemen fark edilecek durumda. Bundan yararlanıp halkın özgüvenini arttırmak lazım. Halk kendisinin yönettiğinin bilincine vardıktan sonra yapılmayacak bir şey yok. Bu da bir avantaj. Bunu değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'EKSİKLERİMİZİ HEP BERABER AŞACAĞIZ'

Ziyaretlerinden dolayı Okuyan ve beraberindekilere teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’da, belediye hizmetleri ve üretime dair yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan çalışmaların yanında eksikleri de olduğunun altını çizen Maçoğlu, “Bunları da hep beraber, sizlerin de desteğiyle aşacağımıza ve iyi bir belediyecilik örneği sergileyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.