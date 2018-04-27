Kemal Kurkut'u vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi: Dosya adli tıpta

Diyarbakır’da geçen yılki Newroz’da vurulan Kemal Kurkut’un hangi silahtan ateşlenen mermiyle can verdiğinin öğrenilmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi.

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, Diyarbakır’da 21 Mart 2017’de Newroz alanına polis bariyerlerini aşarak elinde bıçakla koşarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından polis Y.Ş.’ye ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Görevini sürdüren polis tutuksuz yargılanıyor.

'SAKİNCE İÇERİ GİRDİ'

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına polis Y.Ş., Kurkut’un annesi Sevcan, ağabeyi Cihan Kurkut ve taraf avukatları katıldı.

Kemal Kurkut’un olay günü elinde olan bıçağı aldığı kasabın işletmecisi Şenol Bilen, duruşmada tanık olarak dinlendi.

Kurkut’un müşteri gibi kasaba girdiğini ve tokalaştıklarını anlatan Bilen şunları söyledi: “Arkamı döndüğümde tezgahtaki bıçağı alıp kaçtı. Kavga edeceğini düşünerek kendisini tuttum ancak elimden kaçtı. Çok sakin şekilde içeri girdi. Polisler iş yerimin 600-700 metre ilerisinde bekliyorlardı. Çocuk kaçtıktan sonra ben 155’i arayarak iş yerimden bıçak çalındığını söyledim. Orada güvenlik önlemi alan polislere de sözlü ilettim. Çocuk geldiğinde üstünde montu ve sırtında çantası vardı. Bıçak alıp, kaçtıktan sonra bir polis memuru, çocuğun peşinden koştu. Ayrıca bir polis aracı da peşlerinden gitti.”

Kemal Kurkut’un annesi Sevcan Kurkut ise ağlayarak şunları kaydetti:

“Bu nasıl bir adalettir? Kemal ne yaptı, suçu neydi? Kemal’i yargısız sorgusuz vurdular. Katil kimse cezasını Allah’tan bulsun. Ben Allah’a havale ettim. Kemal’in günahı, benim günahım neydi? Kemal öksüz büyüdü. Kemal ne yaptı? O zalim, o katil Allah’tan bulsun.”

'ÖLDÜRMEDEN DE DURDURABİLİRDİ'

Söz hakkı verilen Kurkut ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir de vurulma anına ait görüntülerin mahkeme heyetince izlenmesini istedi.

Bir dakikalık görüntünün izlenmesinin ardından Baydemir şunları söyledi:

“Sanığın silahı nereye doğru ateşlediğine dair tüm beyanlarını yalanlayan görüntüler mevcuttur. Kemal Kurkut öldürülmeden de durdurulabilirdi. Nevruz alanına giden herkes tacizkar, sözlü ve fiili, insanı canından bezdiren bir muameleye tabi tutuluyor. Kemal Kurkut, 10 Ekim gar katliamında etrafında insanların öldürüldüğünü gören bir çocuktur. Bir süre psikiyatri tedavi görmesinin sebebi de budur. Öldürmeden yakalama imkanı vardır. Görüntüde görüldüğü üzere sanık, direkt maktule karşı çok alakasız bir yerde bulunan sanık dümdüz bir şekilde hedef gözeterek silahını ateşlemiştir. Dolayısıyla öldürme kastı ile hareket ettiği açıktır. Bu nedenle sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz.”

'AYAĞINA HEDEF ALDIM'

Sanık polis memuru Y.Ş. ise vurulma anı olarak belirtilen fotoğrafta, polis noktasında maktule doğru silahı ateşleyen kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Y.Ş. şu savunmayı yaptı:

“Olay anında arkamdan ateş eden bir kişi daha vardı. O polisin namlusu da hareket ediyor. Ben yalan beyanda bulunmadım. Ben çukur bir alandayım ve bu nedenle elimin havada olması çok doğaldır. Ben sanığın ayağına doğru hedef almıştım. Ayrıca hedef alarak ateş etseydim maktulün vücudundan mermi çekirdeği çıkması gerekirdi. Oysa çıkan, seken bir mermi parçasıdır. Elinde bıçak olan hiç kimse güvenlik alanına giremez. Oradaki tüm görevliler ‘Dur’ ihtarında ve ikaz atışında bulundu. Maktul, protokol alanından girmeye çalışmıştır.”

DOSYA ADLİ TIPTA

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek Kurkut’un vurulmasına neden olması muhtemel atışın nereden yapıldığına dair rapor aldırılmasına karar verdi.

Heyet, olayın oluş şeklini İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen rapor için dosyanın gönderilmemiş olmasını, delillerin tam olarak toplanmamış olmasını dikkate alarak sanığın tutuklanmasına ilişkin talebi reddetti.

Duruşma ertelendi.