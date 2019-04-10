Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya 7 maddelik çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Akşener AKP'ye, 'Sayın Mustafa Şentop'u görevden alın, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanı olarak aday gösterin. Kendisine İyi Parti olarak oy vereceğiz' çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğlu ise 7 maddeyle YSK'ya seslendi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'u kaybeden AKP'ye İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Binali Yıldırım çağrısı geldi.

"Binali Yıldırım'a sesleniyorum, tarih sizi böyle yazmasın. Partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin. Biz sizi mutedil bir devlet adamı olarak biliriz" diyen Akşener, "Sayın Mustafa Şentop'u görevden alın, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanı olarak aday gösterin. Kendisine İyi Parti olarak oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Üç ay ikamet etme zorunluluğunu siz kaldırdınız. Seçim güvenliğini sağlayamadınız bostan korkuluğu musunuz? Türkiye'de böyle bir dönem Evren döneminde bile görülmedi.Sandık başkanlarının asker olduğuna dair bir şikayet var Erdoğan'ın ağzından. Köylerde sandık başkanları olan imamlarımız var. Bunları tayin eden ben miyim? Sizsiniz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 7 MADDE

Kemal Kılıçdaroğlu ise basın toplantısında YSK'ya seslendi.

''Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Çok acı bir olay. Seçim yapıldı itirazlar yapıldı. Şimdi biz bu seçimi nasıl iptal ettirebilirizin arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. YSK tekrar toplanıyor 7 madde halinde YSK'yı göreve çağıracağım" diyen Kılıçdaroğlu, maddeleri şöyle sıraladı:

1. madde: YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.

2. madde: YSK seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

3. madde: YSK iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

4. madde: YSK demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

5. madde: YSK hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

6. madde: YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?

7. madde: İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir.''