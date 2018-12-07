'Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül buluştu'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül'ün 3 hafta önce görüştüğünü söyledi.

CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasında yaklaşık 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu. Selvi CNN TÜRK canlı yayında görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temel Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisine sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşme ise ekim ayında gerçekleşiyor.