Kefenli başkan adayına kötü haber

Bir dönem neredeyse tüm AKP mitinglerinde görülen 'kefenli partililerin' modası geçti. Kefen giyerek il başkanı adayı olduğunu açıklayan AKP'linin partiden ihracı istendi.

AKP Aydın İl Kongresi öncesi, 22 Mart'ta düzenlediği toplantıda kefen giyerek il başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AKP Aydın il yönetimi, Arabacı'yı ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Arabacı, partinin hiçbir organına aday olamayacağı gibi, parti ile ilgili hiçbir hakkını da kullanamayacak.

Kararı doğrulayan AKP İl Başkanı Ömer Özmen, "Partimizin kurumsal kimliğine zarar verdiğini düşünüyoruz. Yetkililerimizle görüşerek böyle bir karar aldık. Gereğini yapacağız. Tedbir talebiyle disipline sevk ettiğimiz için hiçbir yetki kullanamaz" dedi.