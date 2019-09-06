Keçiören'de TKP Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık bir yıl önce alınan kararla açılmaya başlanan semt evlerine, Pazar günü Ankara Keçiören'de İncirli Mahallesi Semt Evi eklenecek.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yapılan açıklamada 2018 Eylül’ünde düzenlenen “Emekçilere...” başlıklı konferansta alınan kararlar sonrasında açılmaya başlanan Semt Evlerine 8 Eylül Pazar günü Ankara’nın Keçiören ilçesinde açılacak olan İncirli Mahallesi Semt Evi eklenecek.

TKP açıklamasına göre, partinin etkili bir seçim çalışması sonrasında anlamlı bir gelişme sağladığı düşünülen Keçiören’de açılacak İncirli Semt Evi’nin partiyi emekçi ve gençlik örgütlenmelerinde daha ileri bir mevziye ulaştıracağı düşünülüyor.

TKP açıklamasında, semt evinde sosyalizm okulları, çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, işçi ve aydınlanma okulları düzenleneceği anlatılırken açılış için son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ve 8 Eylül Pazar günü yapılacak açılış etkinliği ile İncirli Mahallesi Semt Evi’nin halkla buluşacağı bildirildi.

Bilgi:

Açılış etkinliği 8 Eylül Pazar günü saat 14.00’te yapılacak.

Semt evinin adresi ise şöyle: İncirli Mahallesi Barış Yolu Caddesi No:22 (78. Sokak kesişimi)

