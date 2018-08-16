Keçiören Belediyesi'nden ABD menşeili firmalara ruhsat vermeme kararı

Ankara’da Keçiören Belediyesi ABD menşeili firmalara ruhsat vermeme kararı aldı.

ABD ile yaşanan gerilimin ardından bir hamle de Ankara’da Keçiören Belediyesi’nden geldi. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle MC Donalds, Burger King, Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen tüm firmalara bu karar uygulanarak ruhsat verilmeyecek. Kahve ve restoran zinciri gibi büyük firmalar da ruhsat alamayacak.

OY BİRLİĞİYLE KARARLAŞTIRILDI

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, "kararın diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulunan" Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkûm edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir. Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisi’nce aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır."