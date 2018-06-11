KCK'den 'Kandil' açıklaması

KCK yöneticisi Mustafa Karasu, Kandil'e operasyon haberlerine ilişkin Yeni Özgür Politika gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Kandil'e yönelik operasyonun başladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, KCK yöneticisi Mustafa Karasu, konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Yeni Özgür Politika gazetesinde yayımlanan yazıda, "Kandil’e girme senaryoları köpürtülerek AKP ve Erdoğan’ın oyu yükseltilmeye çalışılıyor. Bir zamanlar Recep İvedik filminin oyuncusu Şahan Gökbakar’ın ‘Reyting’ isimli kısa bir skeci vardı. Orada reyting düştüğü an Şahan bağırır, masaya yumruğunu vurarak ‘Vatan, Millet, Sakarya’ der, reytingi yükseltirdi. Şimdi de Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve yandaş basın oylar düştükçe her gün bir savaş narası atıyorlar. Dolayısıyla Kandil’i işgal senaryoları şu anda bir seçim kazanma propagandası durumundadır" dedi.

"Türk devleti böyle bir işgal harekâtına girişemez mi? Girişir. İktidarını kaybetme korkusuyla her türlü çılgınlığı yapabilir" diyen Karasu, "Ancak şu anki Kandil gündemi bir seçim kazanma propagandasıdır. Aslında yapacaklarına inansalar hemen girebilirler; ancak karşılaşacakları direniş ve yaşayacakları bozgun korkusu nedeniyle böyle bir şeye kolay kolay girişemezler. Kandil operasyonu görünürde şu anda bir seçim propaganda aracıdır. Ancak Başûr’da bir işgal şu anda vardır. Xakurkê’de birkaç tepe işgal edilmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.