Kazı çalışmaları süren antik kentin taşlarını duvar yapımında kullandılar

Denizli'de kazı çalışmaları süren Tabae Antik Kenti’nden taşınan birçok tarihi eserin, evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığı tespit edildi.

Denizli Kale'de kazı çalışmaları süren Tabae Antik Kenti’nden taşınan birçok tarihi eserin, evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığı tespit edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü ve birçok uygarlığın izini taşıyan Tabea Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Beyazıt, "Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız" dedi.

'60'LI YILLARA KADAR KULLANILDI'

Beyazıt, 1960'lı yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü antik kentte, kazı çalışmalarında doğal kayaların oyularak tek odalar halinde inşa edilmiş olduğu evler, gümüş ve bronz olmak isme bastırılmış sikkeler bulunduğunu belirtti.

Antik kentin Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Beyazıt şunları söyledi:

"Bu sene yoğunlaştığımız alan çalışmalarından biri de antik kentten götürülen taşların tekrar yerine getirilmesine yönelik olacak. Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız. Sokak sokak gezdik. Tespit ettiğimiz taşları tutanaklar karşılığında alarak antik kente taşımaya başladık. Toplayacağımız eserleri tek tek sergileyeceğiz. Böylece Kale'ye gelen ziyaretçiler ilk önce bu noktada var olan sütun başlıkları ve kaideleriyle karşılaşacak. Aynı zamanda lahitleri de bu düzenlemenin içine dahil etmeyi düşünüyoruz."

