Kazdağları'nda nöbet sürüyor

Kazdağları'nda Kirazlı madeni için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti sürüyor. Koordinasyon komitesi bugün yaptığı açıklamayla nöbet alanı ve kurulan çadırlar konusunda alınan kararlara açıklık getirdi.
Komitenin yaptığı açıklamada, Su ve Vicdan Nöbeti'nin devam edeceği, nöbet alanındaki çadırların kaldırılmasının düşünülmediği, fiziki yetersizlik ve orman yangını riskinin bulunması nedeniyle nöbet alanına yeni çadır kurulmaması kararının alındığı bildirildi.
Komite, Kirazlı Balaban'daki nöbet koordinasyon merkezinin devam ettiğini, kent merkezinde ikinci bir koordinasyon merkezinin oluşturulacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada AKP'li Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sözlerine de değinildi. Komite, Turan'ın CHP'li bazı isimlerin maden firmasına izin verilmesi için Ankara'da uğraşıp şimdi eylemlere katıldığı, eylem devam ederse isimleri açıklayacağı iddiasına yanıt verirken, söylediklerine açıklık getirmesini istedi.
Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi'nin açıklaması şöyle:
26 Temmuz 2019 tarihinde başlattığımız “Su ve Vicdan Nöbeti”mizin 16. günündeyiz. Umudumuz ve direncimiz aramıza katılan, sesimize ses veren milyonlarca insanla birlikte giderek artıyor ve tüm dünyada yankılanıyor.
Dün yaptığımız basın açıklamasının basında ve kamuoyunda yanlış algılanması nedeniyle yeni bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Alamos Gold ve yerli taşeronlarının yaşam alanlarımız üzerindeki saldırısı ve Kirazlı Balaban’daki metalik madencilik faaliyeti son bulana kadar “Su ve Vicdan Nöbeti”miz devam edecektir. Nöbet alanındaki fiziki yetersizlik ve orman yangını riskinin bulunması nedeniyle nöbet alanına yeni çadır kurulmaması kararı alınmıştır.
“Su ve Vicdan Nöbeti”miz Kirazlı Balaban’daki nöbet koordinasyon merkezi aynı şekilde devam etmektedir. Bununla birlikte kent merkezinde ikinci bir koordinasyon merkeziyle birlikte koordine edilecektir.
Diğer bir konu;
Çanakkale milletvekilimiz sayın Bülent Turan’ın “CHP’li bazı isimler maden firmasına izin verilmesi için Ankara’da uğraş verdiler. Ancak şimdi eylemlere katılıyorlar. Bu devam ederse CHP’li o isimleri tek tek açıklayacağım” yönündeki ifadelerine açıklık getirmeye davet ediyoruz. Bu konuda açıklama yapılmaması halinde amacın “Su ve Vicdan Nöbeti”ni itibarsızlaştırmaya yönelik yapılmış bir açıklama olduğu şeklinde değerlendirilecektir.
Saygılarımızla
10 Ağustos 2019 Cumartesi