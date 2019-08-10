Kazdağları'nda nöbet sürüyor

Kazdağları'nda Kirazlı madeni için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti sürüyor. Nöbet alanındaki çadırların kaldırılmasının düşünülmediği, fiziki yetersizlik ve orman yangını riskinin bulunması nedeniyle nöbet alanına yeni çadır kurulmaması kararının alındığı bildirildi. Nöbet kent merkezinde oluşturulacak ikinci bir koordinasyonla büyütülecek.

Kazdağları'nda Kirazlı madeni için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti sürüyor. Koordinasyon komitesi bugün yaptığı açıklamayla nöbet alanı ve kurulan çadırlar konusunda alınan kararlara açıklık getirdi.

Komitenin yaptığı açıklamada, Su ve Vicdan Nöbeti'nin devam edeceği, nöbet alanındaki çadırların kaldırılmasının düşünülmediği, fiziki yetersizlik ve orman yangını riskinin bulunması nedeniyle nöbet alanına yeni çadır kurulmaması kararının alındığı bildirildi.

Komite, Kirazlı Balaban'daki nöbet koordinasyon merkezinin devam ettiğini, kent merkezinde ikinci bir koordinasyon merkezinin oluşturulacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada AKP'li Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sözlerine de değinildi. Komite, Turan'ın CHP'li bazı isimlerin maden firmasına izin verilmesi için Ankara'da uğraşıp şimdi eylemlere katıldığı, eylem devam ederse isimleri açıklayacağı iddiasına yanıt verirken, söylediklerine açıklık getirmesini istedi.

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi'nin açıklaması şöyle: