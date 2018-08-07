Kazdağlarında kıyım soruları

​Kazdağlarında son dönemde hızlanan altın arama faaliyetleri TBMM gündemine taşındı. CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması talebiyle 14 soru yöneltti.

Kazdağlarında altın arama faaliyetleri hız kazanırken ocaklar çevreyi tahrip ediyor. CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 14 soruyu taşıdı.

“Kazdağları yalnızca Körfezin yaşam alanı değil, ülkenin en önemli oksijen alanıdır. Bu stratejik alan sırf toprağın altındaki altını yabancı şirketlere peşkeş çekmek için ilkel yöntemlerle alt üst edilmektedir. Başta Enerji Bakanlığı olmak üzere, Çevre bakanlığı ve tüm bürokrasiye Kazdağlarındaki katliamı hatırlatmak istedik” diyen Aytekin yörenin deprem bölgesi olduğunu, halk sağlığının tehdit altında olduğunu da vurguladı.

Kazdağlarının sahipsiz olmadığının altını çizen Aytekin’in yanıtlanması talebiyle ilettiği sorular şöyle: