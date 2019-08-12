Kazdağları: Altınseverlerin yalanları ve gerçekler

Altınsever lobinin yalanlarını ve gerçekleri sıralayalım.
ALTINCI YALANI
“Direnişçilerin karşı koyduğu yer Kazdağları değildir.”
İŞİN GERÇEĞİ
ALTINCI YALANI
“Kesilen kadar ağaçlar kadar ağaç dikildi.”
İŞİN GERÇEĞİ
Ve ağaçlandırma fotoğrafı! İşte ağaçlandırma denilen şeyin görüntüsü de bu.
ALTINCI YALANI
"Söz konusu madencilik alanları ülke coğrafyasında önemli bir yer tutmaz"
İŞİN GERÇEĞİ
ALTINCI YALANI
"Arama işlerinde siyanür kullanılmamaktadır"
İŞİN GERÇEĞİ
VE İŞİN BİR BAŞKA İŞİN GERÇEĞİ
ALTINCI YALANI
"Günümüz teknolojisinde siyanürü doğaya tamamıyla zararsız kimyasal formlara dönüştürmek mümkündür. Tek zararlı kimyasal çıktı siyanürdür."
İŞİN GERÇEĞİ
Siyanürün doğal şekilde bozundurulup dönüştürülmesi, “sızdırmazlığı sağlanmış dinlenme havuzlarında” yapılıyor. Burada siyanürden buharlaşma ve doğal akış içinde gerçekleşen kimyasal dönüşümlerle kurtulunuyor.
Bu işlemde her zaman hesaplanandan fazla bozunmamış siyanür doğaya karışmaktadır.
Sel, taşkın, deprem, fırtına gibi bir kısmı hep olan bir kısmı ise münferit olgular bütün yapılan hesapları bozabilir. Üstelik düşük siyanür yoğunluğu bile zehirlenmelere neden olur.
Yörede ruhsat verilen 20 altın madeninden sadece birisi olan (en büyük değil) Kirazlı madeninde 64 milyon ton kaya ve toprak (her kenarı 300 metre olan bir küp hayal edebiliriz) yerinden patlatmalar ve kazılarla alınacak, 3 seviye öğütüldükten sonra açık yığınlarda siyanür ile işlenerek altını ayrıştırılacak. Kullanılan siyanür çözeltisi havuzlarda bekletilerek bozunmaya bırakılacak.
VE İŞİN BİR BAŞKA İŞİN GERÇEĞİ
Tek zararlı çıktı da siyanür değil.
ALTINCI YALANI
"Türkiye büyük bir altın ithalatçısıdır. Altının ülke içinde çıkarılması ekonomiye hatırı sayılır kaynak yaratacaktır."
İŞİN GERÇEĞİ
Şu anda altın fiyatları zirve yapmış durumda. Onsu 1500 dolar olan fiyatlamaya göre 2018 yılında 1 milyar 300 milyon dolarlık altın üretimi yapılmış. Bundan tüm maliyetler düşüldüğünde altın madenciliğinin ülke ekonomisine yıllık katkısı hesaplanabilir. Bir karşılaştırma yapmak için Türkiye’nin askeri harcamalara 2018 yılında ayırdığı para 19 milyar dolar.