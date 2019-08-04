Kazada hayatını kaybeden işsiz kadın asgari ücretli sayıldı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve herhangi bir işte çalışmayan kadının, asgari ücretli sayılmasına karar verildi.
Bingöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan dava üzerine hayatını kaybeden işsiz kadın için, "destekten yoksun kalma" tazminatına hükmetti. Tazminat, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplandı.
AA'da yer alan habere göre, ilk derece mahkemesinin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği düşünülerek hesaplama yapılmasının doğru olduğu sonucuna vardı.
Dikkate alınan ücretin çalışmanın karşılığı değil, ekonomik değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu belirtildi.