Kaz Dağları'nı savunanlara 'dış güç' destekçisi diyen AKP'linin biyografisi dikkat çekti

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için 195 bin ağaç kestiği belirtilen ve Kanadalı altın şirketi Alamos’un taşeronluğunu yapan Doğu Biga Madencilik’e gelen tepkiler AKP’lileri rahatsız etti. Madenciliğe tepki gösterenlere 'dış güçlerle bağlantılı' diyen AKP AR-GE Başkan Yardımcısı Sevda Güner'in biyografisi dikkat çekici.

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için 195 bin ağaç kestiği belirtilen ve Kanadalı altın şirketi Alamos’un taşeronluğunu yapan Doğu Biga Madencilik’e gelen tepkiler AKP’lileri rahatsız etti.

Çanakkale’nin Kirazlı köyündeki madencilik faaliyetine karşı başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti” 7. gününe girerken, AKP’li Sevda Güner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Çanakkale'de direnenleri iç ve dış güçlerle bağlantılı olmakla suçlamış, asıl amacın Türkiye'nin maden çıkarmasını engellemek olduğunu ileri sürmüştü.

DIŞ GÜÇLERE KİMİN HİZMET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

AKP’nin resmi sitesinde AR-GE Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen Sevda Güner’in profili dış güçler suçlaması sonrası gündeme gelen biyografisi dikkat çekti.

Güner’in biyografisinden bir bölüm;

"The Presidential System in the USA and American Foreing Policy (Amerika Dış Politikaları ve Amerikan Başkanlık sistemi) derslerini Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde tamamladı.

Middle East Policies (Orta Doğu Politikaları) derslerini Kudüs, Telaviv, Ramallah,Filistin de tamamlamıştır. Bitirme projesi Türkiye 21. yüzyılda ABD-Türkiye ilişkileri kapsamında psikolojik savaş uygulamalarıdır"