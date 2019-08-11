Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' 17. gününde sürüyor

Çanakkale'de Kaz Dağları'nı korumak için başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' bugün 17. gününde sürüyor.
Direnişçilerin bugün sabah 8.00'de başlayan yürüyüşü, şantiye alanında son buldu. Ardından burada bir açıklama yapılarak, Alamos Gold'un talanının sona ermesi istendi.
'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Direnişçiler adına konuşan Güngör Yılmaz, Alamos Gold'un talanı hakkında bilgi verdi.
Yılmaz, Alamos Gold gidene kadar burada olacaklarını, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Yürüyüş boyunca ve şantiye önünde "Kaz Dağları bizimdir, bizim kalacak", "Altıncı şirket Kaz Dağı'nı terk et", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganlarıyla talan ve yağma protesto edildi.