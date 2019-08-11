Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' 17. gününde sürüyor

Çanakkale'de Kaz Dağları'nı korumak için başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' bugün 17. gününde. Şantiye alanına giden ve burada bir açıklama yapan direnişçiler, Alamos Gold gidene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

soL - Çanakkale