Kaz Dağları'nda altın madenine karşı kurulan çadırlara yasak

Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetine karşı bir araya gelen yurttaşların bölgedeki çalışmaları takip etmek üzere maden alanına yakın bir alana kurdukları çadırların kaldırılması hakkında, Çanakkale Belediyesi'ne Valilik imzasıyla bir yazı ulaştı.
Çanakkale Belediyesi'ne dün öğlen ulaşan yazıda, Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyonu'nun Valilik imzasıyla talebiyle, bölgedeki çadırların kaldırılması talep ediliyor.
Yazıda çadırların yangın tehlikesi olduğu iddiasıyla kaldırılması istendiği söyleniyor.
Konuyla ilgili Çanakkale Kent Konseyi bünyesinde bir toplantı gerçekleştirildiği de belirtiliyor.