Kaz Dağları'nda altın madenine karşı kurulan çadırlara yasak

Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetine karşı bir araya gelen yurttaşların bölgedeki çalışmaları takip etmek üzere maden alanına yakın bir bölgeye kurdukları çadırların kaldırılması hakkında, Çanakkale Belediyesi'ne Valilik imzasıyla bir yazı ulaştı. Yazıda çadırların yangın tehlikesi olduğu iddiasıyla kaldırılmasının talep edildiği söyleniyor.

soL - Haber Merkezi