Kayyumun ilk icraatı belediye araçlarını gözaltılara tahsis etmek oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun ilk icraatı bütün belediye araçlarını gözaltılar için kullanmak oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın yerine kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun ilk icraatı, kayyum protestolarındaki gözaltılar için belediye otobüslerini tahsis etmek oldu.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada, "Kayyum gözaltılar için belediye aracını koruyor. 'Kayyum halka düşmandır, halkı temsil etmiyor, kayyum bir darbedir' derken tam da bunu kastediyoruz.

Halkı reddeden, halkı düşman gören, halka saldıran bir tutumla karşı karşıyayız. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz, biz buraya geldiğimiz için saldırıldık ve bunun belgelenmesini istemiyorlar.

Gözaltıları içeriden almayı başardık ama bütün belediye araçlarını halkın hizmetine kullanmak yerine ilk günden gözaltı aracı için kullanıyorlar" dedi.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

HDP’li belediyelere kayyum atanmasının ardından başta Diyarbakır, Van ve Mardin olmak üzere birçok kentte protestolar sürüyor.

Bugün Diyarbakır’da kayyum atamalarına karşı HDP’nin yaptığı açıklamanın ardından düzenlenen iki ayrı yürüyüşe polis tazyikli suyla müdahale etti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında HDP’li vekil Remziye Tosun baygınlık geçirdi, gazeteciler darp edildi. Mardin’de de aralarında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de bulunduğu grubun yürüyüşü engellendi. Van’da da çok sayıda HDP milletvekili ile belediye eş başkanları ve meclis üyelerinin de aralarında olduğu grubun yürüyüşü polis tarafından engellendi. Milletvekilleri oturma eylemi başlattı.