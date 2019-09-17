Kayyumun devlete 45 milyon vergi borcu olduğu ortaya çıktı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın 'FETÖ'den yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortağı olduğu Aydınlı Grup şirketine atanan kayyumun devlete 45 milyon TL vergi borcunun olduğu ortaya çıktı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın 'FETÖ'den tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortağı olduğu Aydınlı Grup şirketine atanan kayyumun devlete 45 milyon TL vergi borcunun olduğu ortaya çıktı.

OdaTV'de yer alan habere göre Kavurmacı'nın Anayasa Mahkemesi’ne başvuran avukatları, şirketin çalışanların maaşlarını banka kredisiyle çekilerek ödediğini öne sürdü. Avukatlar, “Kayyum yönetimindeki şirket devlete biriken 45 milyon TL’lik vergi borcunu dahi ödememiştir” diyerek, kayyumun anayasanın 13 ve 35. maddeleri ile AİHS Ek Protokol 1 Madde 1’de düzenlenen (Mülkiyet Hakkı, Hukuk Güvenliği ve Belirlilik İlkesi) hakları ihlal ettiği iddiasında bulundu.

İfade veren Aydınlı Grup’un çalışanları, 45 milyon TL'lik vergi borcunu doğrularken, şirketin kötü yönetim sonucunda zarara uğradığını savundu.