Kayyumdan rüşvet itirafı: Bir ihtiyacın oluyor falan...

Verdiği hediyelerle tartışma konusu olan Mardin kayyumu, kendisini 'Çünkü adamın bir hizmeti oluyor, sonrasında bir ihtiyacın oluyor; falan bir yere bir köprü lazım diyorsunuz daire başkanına, bu şehre hizmet ediyor adam...' sözleriyle savundu. Bu açıklamayı soL'a değerlendiren emekli Sayıştay denetçisi Kadir Sev, 'Bu sözler, rahatlıkla rüşvet olarak da anlaşılabilir' dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, hediye tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Vali Yaman, “Verdiğimiz hediyeler diğer illerin dörtte birinden bile az” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Hediyelerin tek başına bakanlara verilmediğini belirtti, Temsil Ağırlama ve Tören Gideri Mevzuatı’nın kendilerine verdiği yetki kapsamında hareket ettiğini belirten Yaman, “Mardin gibi bir kent için 600 bin lira hediye olur mu?” sorusuna, “Daha fazla da olabilir” yanıtını verdi.

Yaman, başka belediyelerin tören temsil giderlerine bakılmasını önerdi, Türkiye genelindeki ortalama yüzde 4 iken kendilerinin dörtte birden daha az yüzde 0.8’de kaldıklarını iddia etti.

Yaman, hediyenin verilmesini de “Çünkü adamın bir hizmeti oluyor, sonrasında bir ihtiyacın oluyor; falan bir yere bir köprü lazım diyorsunuz daire başkanına, bu şehre hizmet ediyor adam” sözleriyle gerekçelendirdi.

'BİLGİLERE ULAŞIM ENGELLENİYOR'

Bu açıklamalara ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan emekli Sayıştay denetçisi ve soL yazarı Kadir Sev, "Temsil ağırlama giderleri, bütçe yasasıyla verilen ödenekler dikkate alınarak kurum amirinin inisyatifi ile kullanılır. Burada geleneklerin dikkate alınacağı açıktır" derken, belediye bütçesi bilgilerine ulaşılmasının engellendiğini söyledi.

Mardin Belediyesinin internet sitesinde bütçe ve gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ile faaliyet raporlarına ulaşılamadığını aktaran Sev, "Bütçe bilgilerine ulaşılamadığı için Özel Kalem harcamasından neyi anlatmak istediklerini bilemiyoruz. Bütçe ve örgüt yasalarına göre bu kapsama özel kalem Müdürlüğünde çalışanlara ödenen aylıklar, kırtasiye gibi giderler girer. Hediye ve yemek verilmesi gibi giderler için 'temsil ve ağırlama giderleri' kodu kullanılır. Kavram kargaşalığı yaratmak istedikleri anlaşılıyor" dedi.

'BU SÖZLER RÜŞVET OLARAK ANLAŞILABİLİR'

Toplumun gerçek bilgilere ulaşabilmesini önlemek amacıyla mali bilgilere ulaşımın engellemiş olabileceğine işaret eden Sev, şöyle konuştu: