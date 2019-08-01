Kayyumdan belediyeye akraba atamaları: Aile boyu istifa haberi...

Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi'ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP'li adayın mazbatası KHK'li olduğu bahanesiyle verilmemiş, mazbata yüzde 25 oy alan AKP'li Hüseyin Beyoğlu’na teslim edilmişti. Göreve geldikten sonra eşi dahil ailesinden 4 kişiyi belediyede işe başlatan Beyoğlu, gelen tepkilerin ardından bu isimlerin istifasını istedi.

YSK tarafından Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP'li Hüseyin Beyoğlu’nun Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirilen kardeşi Haşim Mertoğlu ve Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nun akrabaları olan 4 kişi istifa etti.

YSK HEDİYESİ



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi'ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP adayı Zeyyat Ceylan’a YSK tarafından "KHK’li olduğu” gerekçesiyle mazbatası verilmeyerek, mazbata yüzde 25 oy alan AKP'li Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti.



Beyoğlu, göreve geldikten sonra kardeşi Haşim Mertoğlu’nu Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirmiş, eşi Dürdane Beyoğlu’nun yeğeni Sıddık Aycıl, baldızı Deniz Gürdeğir’i Özel Kalem Müdürlüğü’nde işe almıştı.



AİLE BOYU İSTİFA



Bağlar Belediyesi, güne istifa haberleriyle başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Mertoğlu ile Dürdane Beyoğlu’nun yeğeni Sıddık Aycıl, baldızı Deniz Gürdeğir, eşinin yakınları olan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişinin daha istifa ettiği öğrenildi. Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu kişilerin istifaya zorlandığı ileri sürüldü.