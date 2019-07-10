'Kayyum yönetiminde milyonlarca liralık usulsüzlük'

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı Belediyesi'ndeki kayyumun milyonlarca liralık usulsüzlüğe imza attığını belirterek, konuya ilişkin Meclis'e araştırma önergesi verdi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı Belediyesi'nin 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda tespit edilen 22 ayrı usulsüz, kanunsuz, hukuka aykırı işlem ve eyleminin incelenerek, kamu zararına yol açan sorumluların tespiti ve haklarında suç duyurusu yapılması talebiyle TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

'MİLYONLARCA LİRALIK USULSÜZÜLÜK'

1 Mart 2017’de kayyum atanan belediyenin 2017 yılı mali kayıtlarında çokça kanuna aykırılık ve düzensizlik tespit edildiğini vurgulayan Koç, "Raporda, belediyeye ait milyonlarca liralık mal varlığına tekabül eden gelir ve gider dengesizliğinin bulunduğu hususu ile kanuna ve hukuka aykırı işlem ve eylem tesis edildiği hususu tespit edilmiş, konuyla ilgili olarak ilgili yerel idarenin savunması alınmıştır. Yerel idare Ağrı Belediyesi ise verdiği savunmalarda tüm tespit ve hukuksuzlukları kabul etmiştir. Söz konusu rapor içeriği ile sabit olan düzensizlik, hukuksuzluk, kanuna aykırılık ve hatalı eylem ve işlemler, Ağrı Belediyesi kayyım tarafından yönetilirken milyonlarca liralık yolsuzluk yapıldığına dair delil teşkil etmektedir" dedi.