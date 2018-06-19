Kayyum vali, Erdoğan'ın geçeceği yollara gül suyu döktürdü

Kayyum vali tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı.

Kayyum vali tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı.

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun başkanlığındaki belediyenin sağlık işleri daire başkanlığına bağlı ekipler, Erdoğan’ın bugün Beşyol Meydanı’nda yapacağı miting öncesi, kentteki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı. Mitinge gelenlerin serinlemesi için de çevreye yerleştirilen özel araçlardan gül kokulu su püskürtülmesi için ekipler hazır bekletiliyor.

Van’da "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı misafir etmenin gururunu yaşadıklarını" belirten Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizde yapacağı ziyaret bizi oldukça mutlu etti. Kentin genel temizliği, cadde ve sokakların düzeni noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bugün ise sayın cumhurbaşkanımızın kente gelişi dolayısıyla bir ilk gerçekleştirerek cadde ve sokaklarımıza gül kokusu sıktık. Bunun yanı sıra miting alanı çevresine de cumhurbaşkanımızın konuşması süresince özel araçlarımızla gül suyu püskürteceğiz. Bu şekilde sayın cumhurbaşkanımızı Vanlılar olarak gül kokularıyla karşılayacağız.”