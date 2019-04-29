'Kayyum, Soylu’nun katıldığı açılış törenine 669 bin lira, Erdoğan’ın afişlerine 66 bin lira harcamış'

Diyarbakır Yenişehir Belediye BaşkanıBelgin Diken, "Belediyenin gereksiz harcamalarla borç içine sokulduğunu" ifade etti.

31 Mart seçimlerinde, 8 Aralık 2016’dan bu yana kayyum ile yönetilen Diyarbakır Yenişehir’in belediye başkanlığına seçilen HDP'li Belgin Diken, “Harcanan paralar halk için harcanmamış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı açılış töreninin duyurulması için 105 bin 388 lira, açılış töreni için ise 669 bin 339 lira harcanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitinginin duyurulması için yapılan afişlere de 66 bin 719 lira harcanmış” açıklamasında bulundu. Diken, “Belediyenin birçok taşınmazı devredilmiş, gereksiz harcamalarla belediye borç içerisine sokulmuş. İşimiz zor ama bunun üstesinden de halkımızla birlikte geleceğiz” dedi.

BELEDİYEYE UĞRAMADAN MAAŞ ALMIŞLAR

Evrensel’den Orhan Kurul ve Fırat Topal’ın sorularını yanıtlayan Diken, göreve başladıkları ilk günlerde belediye etrafında bulunan güvenlik kulübelerini ve telleri söktüklerini aktararak “Halkla aramıza mesafe koyan her şeyi kaldıracağız. Belediye binası halkın binasıdır” şeklinde konuştu.

Kayyum dönemini ‘enkaz’ olarak niteleyen Diken, “Belediyeye ait onlarca taşınmaz devredilmiş. 10, 15, 25 yıllığına devredilen yerler de var bedelsiz devredilen yerler de… ‘Bankamatik maaşçısı’ olarak tarif edilen kişiler de var. Sayıları henüz net değil ama belediye binasına uğramayandan belediyeden maaşını alan kişiler bunlar. Araştırmalarımız sürüyor, tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

Belediyenin 187 milyon lira borcunun olduğunu aktaran Diken, şunları söyledi:

“Harcanan paralar halk için harcanmamış. Süleyman Soylu’nun katıldığı açılış töreninin duyurulması için 105 bin 388 lira, açılış töreni için ise 669 bin 339 lira harcanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitinginin duyurulması için yapılan afişlere de 66 bin 719 lira harcanmış. Ne kadar büyük meblağlar olduğunu görüyorsunuz değil mi?”

ONLARCA TAŞINMAZ BAŞKA KURUMLARA DEVREDİLMİŞ

Onlarca taşınmazın başka kurumlara verildiğini söyleyen Diken, “Bakın, Terziyan Gaffar Okan İlkokulunun bahçesinde bulunan yas evi ve Elidolu köyü yas evini 25 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Fabrika Mahallesi’nde bulunan prefabrik bina 5 yıllığına İlçe Müftülüğüne, Fabrika Mahallesi’nde bulunan Hz. Hatice Kadın Meslek ve Eğitim Merkezi ile aynı mahallede bulunan bir bina 25 yıllığına Kaymakamlığa, Ofis semtinde bulunan 810 parsel alan 25 yıllığına Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA), ilçenin farklı mahallelerinde bulunan Aziz Sancar Parkı, Ali El Cezeri Parkı, Nurettin Mahmut Zengi Parkı ve Turgut Özal Parkı’nda bulunan ibadethaneler 25 yıllığına İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiş” dedi. Diken, bu taşınmazların geri alınması için yapılabileceklerini, hukukçularla birlikte tartıştıklarını ve mal alım satımlarını da durdurduklarını sözlerine ekledi.

Belediye taşınmazlarından, Kaymakamlığa bedelsiz olarak devredilen Şehitlik Mahallesi’ndeki Rabia Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinin çalışanlarının tümünün maaşlarının belediye bütçesinden ödendiğini söyleyen Diken, “Hem belediyenin taşınmazı kendi kurumlarına devredilmiş hem de devredilen kurumun çalışanlarının ücreti belediyeye ödetilmiş. Bu durumu halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.