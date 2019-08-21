Kayyum protestosu öncesi polis ablukası

Kayyum protestosu öncesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne çıkan tüm yollar polis bariyerleriyle kapatılarak yollara TOMA’lar yerleştirildi.

HDP'nin kayyum kararı protestosu öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye binası ve çevresi polis ablukasına alındı.

Elazığ Caddesi ve yan yollar polis bariyerleriyle kapatılırken, tüm yolların başına TOMA konumlandırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, araç trafiğine kapatılan yollara giriş çıkış yapan yurttaşlar da Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçiriliyor.



Araç geçişine de kapatılan yollar yerine trafik akışı Hintli Baba Caddesi üzerinden sağlanıyor. Trafiğin sağlandığı caddelerde yoğunluktan kaynaklı araç kuyrukları oluştu.



HDP milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının saat 11.00’da DBB önünde açıklama yapması bekleniyor.



