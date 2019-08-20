Kayyum protestolarında çok sayıda gözaltı

Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasını protesto için gün boyu süren eylemlere polisin müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlar oldu.

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasını protesto için gün boyu düzenlenen eylemlerde polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

AVUKATLARA MÜDAHALE

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde kayyum karşıtı açıklama yapmak isteyen hukukçulara polis müdahale etti. Müdahale sırasında milletvekilleri ve çok sayıda avukat darp edildi.



VAN'DA 14 GÖZALTI

Van’da gün boyu süren eylemlerde 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında DBP Van İl Eşbaşkanı Ökkeş Kava da bulunuyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da HDP İl Binası önündeki basın açıklamasına izin vermeyen polisin müdahalesi sırasında yaralanan milletvekilleri akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Darp raporu alan vekiller, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

HDP İl Binası’ndaki açıklamanın engellenmesinin ardından bir grup Yenişehir ilçesindeki Anıt Park’a yürüdü. Burada da polis müdahalesi devam etti.

Polisin gazlı müdahalesinin ardından dağılan grup daha sonra HDP il binasının önünde yeniden bir araya geldi. HDP binası önünde süren polis ablukasının sona erdiği öğrenildi.



MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapılmak istenen protesto gösterisine de polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan kitle daha sonra Mardin-Kızıltepe karayolunu trafiğe kapattı. Polisin burada da müdahale ettiği eylemde bazı yurttaşlar ile HDP’li milletvekilleri Tülay Hatimoğlu, Serpil Kemalbay ve Pero Dündar da fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Mardin’deki eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL

HDP’lilerin Kadıköy’de akşam saatlerinde düzenlemek istediği protesto gösterisine polis biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Süreyya Operası önünde toplanan gruba müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

