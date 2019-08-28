Kayyum, kendi şirketine kelepir satış yapmış...

Eski AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet’in kayyum olarak atandığı Aynes Gıda'nın, İzzet'in ve AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'nın sahibi olduğu firmalara düşük fiyatla ürün sattığı ortaya çıktı.

15 Temmuz’un ardından Cemaat ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konularak TMSF’ye devredilen ve AKP’lilerin kayyum yönetim kurulu üyesi olarak atandığı Aynes Gıda şirketinde yapılan usulsüzlükler ortaya çıktı.

Aynes’e kayyum olarak atanan eski AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan ile Aynes’in Dış Ticaret Müdürü Mehmet Özdemir 2017 yılında yüzde ellişer hisseyle Gürcistan’da Global Geo adından ortak şirket kurdular. AKP’li Ayhan şirkette bulunan yüzde elli hissesini 2018 yılı Mayıs ayında eski AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı ve Aynes Kayyum Yönetim Kurulu Üyesi Melih Serim’e devretti.

Kurulan şirkete 2018 yılının temmuz ayında 23 bin 750 dolarlık iki ayrı faturayla satış gerçekleştirildi. İki ayrı satış işleminin toplam tutarının 47 bin 500 dolar olduğu açığa çıktı.

UCUZA SATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, 2018 yılında Aynes tarafından Global Geo Şirketi’ne temmuz ayında birim fiyatı 0.47,50 dolardan peynir altı suyu tozu satıldı. Global Geo şirketi ise 2018 yılının mayıs ayında gerçekleştirdiği satışın faturasına göre peynir altı suyu tozunun birim fiyatını 0.71 dolardan sattı. Mayıs ayında Global Geo şirketi tarafından 50 tonu 33 bin 500 dolara satılan ürün temmuz ayında Aynes tarafından Global Geo şirketine 50 tonu 23 bin 750 dolardan satıldı. Aradaki fark 10 bin doların üzerinde.

Global Geo şirketi tarafından Pakistan merkezli SPATCO’S Şirketi’ne de satış yapıldığı ve bu şirketin aslında Aynes Gıda Şirketi’nin müşterisi olduğu da belirtildi. BirGün’ün ulaştığı eski Müdür Mehmet Özdemir ve eski AKP Denizli il Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan Gürcistan da kurdukları şirket ile yöneticisi ve kayyumu oldukları şirket arasında ticari faaliyette bulunduklarını doğruladı. Ayhan’ın hisselerini devrettiği eski AKP Denizli Gençlik kolları Başkanı Melih Serim ise iddiaların düzmece olduğunu öne sürdü.

CHP’nin hukukçu milletvekili Avukat Murat Emir kayyumların yönettiği şirket ile kendi kurdukları şirket arasında ticari faaliyet bulunmasını şöyle değerlendirdi:

“Yapılanlara baktığımızda ‘görevi kötüye kullanmışlar’ demek hafif kalır. Bu yapılan nitelikli dolandırıcılıktır. Yapılan ticari faaliyet ile menfaat elde edilmiştir. Biz yıllardır TMSF’nin hangi kriterlere göre kayyum atadığını anlayabilmiş değiliz. FETÖ ile mücadeleyi zenginleşmenin yolu olarak görüyorlar. Denizli de AKP’nin birinci derece siyasi kadroları kayyum olarak atanmış. Sadece TMSF kayyumları değil belediyelere atanan kayyumlar da aynı şekilde çalışıyor. Kayyumların olduğu her yerde yolsuzluk var.”