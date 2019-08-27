Kayyum hediyecisinin babasına yeni görev: Hediyesi daire başkanlığı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde önceki kayyum dönemindeki 'hediye skandalı'nda adı geçen gümüşçünün babası yeni kayyum döneminde de belediyede daire başkanı oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önceki kayyum döneminde yaşandığı söylenen "hediye skandalında" adı geçen gümüşçünün babası yeni kayyum döneminde de belediyede görev aldı.

Görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Türk geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun da aralarında bulunduğu AKP'li devlet görevlilerine kayyum döneminde bir gümüşçüden 600 bin TL'lik hediyeler alındığını hatırlatmış ve gümüşçünün babasının belediyede daire başkan olduğunu söylemişti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın yayımladığı habere göre, Türk'ün işaret ettiği hediyelik eşya mağazası "Fırat Silver" adını taşıyor ve sahibi Eyyüp Altun.

HEDİYECİNİN BABASINA AYNI KAYYUMDAN FARKLI GÖREV

Eyyüp Altun'un babası Mehmet Ata Altun, 16 Kasım 2016 tarihinde kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman tarafından o dönem Ulaşım Daire Başkanı olarak göreve getirilmişti.

Mustafa Yaman geçtiğimiz günlerde yeniden kayyum olarak atanırken, Mehmet Ata Altun'u da Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görevine getirdi.

