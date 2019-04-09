Kayyum, çay bardaklarını bile götürmüş

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kayyumdan devralınan belediyenin çay ocağında çay ve şekerin olmadığı, çay bardaklarının dahi bulunmadığı ortaya çıktı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde seçimleri kazanan HDP’li eşbaşkanlar Nalan Özaydın ve İbrahim Çoko, mazbatalarını alıp, belediye binasına geldiler. Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, mazbatalarını aldıktan sonra halk birlikte belediyeye giden Eşbaşkanlar, içeride sağa sola saçılmış karton kutuları, boşaltılmış odalarla karşılaştı. Belediye başkanları görev yerlerine geçtiklerinde, kutlamaya gelen halka çay ikram etmek istedi. Ancak belediyenin çay ocağında ikram edilecek çay ve şekerin olmadığı, çay bardaklarının dahi bulunmadığı ortaya çıktı.