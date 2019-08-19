Kayyum atandı iddiaları ve Diyarbakır eşbaşkanından yanıt: Refleksimizi ölçüyorlar

Pazar gecesi geç saatlerde yayılan bir iddiaya göre İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri’ne kayyum atadı. Aynı saatlerde HDP ve DBP il yöneticilerinden göz altına alınanlar oldu. Diyarbakır belediye başkanı Selçuk Mızraklı, 'bize gelen bir tebligat yok, refleksimizi ölçmeye çalışıyorlar' diye konuştu.

Ekonomi Abori sitesinde yayımlanan habere göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe'nin, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı’nın “Yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince” her üç belediye başkanını görevden aldığı ve aynı Kanun’un 45’nci maddesi uyarınca yerlerine belediye başkan vekilleri görevlendirildiği söyleniyor.

'ÖNCEDEN BASINA SIZDIRMA ALIŞKANLIKLARI VAR'

Öte yandan Gazete Fersude'den Newal Bulut'un yayılan iddialar hakkındaki sorusunu yanıtlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı, bu konuda kendisine ulaşmış bir resmi yazı olmadığını söyledi ve basına sızdırma yoluyla reflekslerinin ölçülmeye çalışıldığını söyledi.

Mızraklı şunları söyledi:

Bu saatte tebliğ gelmez. Teyit ettirebileceğimiz bir yer yok. Önceden basına sızdırma alışkanlıkları hep var. Bu yolla bizim reflekslerimizi ölçmeye çalışıyorlar. Durumu takip edeceğiz. Bu tamamen bir hukuksuzluktur. Anayasa dışına çıkılan bir durum var. Hukuk dışılıktan uzaklaşmaları gerekiyor. Bu kararı taşıyabileceğimiz hukuk merci ne ise o merci ve kamuoyu vicdanında tartışılması gerekiyor. Türkiye’nin siyaset ortamının bu yeni bir darbe durumunu tartışması gerekiyor. İstanbul’da yaşananları nasıl ki bir ülke 3 ay konuştuysa, görünen o ki bir 3 hafta 3 ay konuşmak durumunda kalır. Bu durum Türkiye’deki iyiye gitme umutlarının bacağını kırmak olur. Bu kabul edilebilir bir durum değil.

DİYARBAKIR'DA GÖZALTILAR VAR

Öte yandan bu iddiaların yayılmaya başladığı saatlerde Diyarbakır'da HDP ve DBP il yöneticileri gözaltına alındı. Ekonomi Abori sitesindeki habere göre HDP Diyarbakır İl Yöneticisi Kadir İnanır, DBP MYK Üyesi Sevim Biçici, DBP Bağlar İlçe Yöneticisi Hayri Etyemez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANACAK BİLGİSİNİN YAYILMASINA NEDEN OLAN KİŞİ ÖZÜR DİLEDİ AMA

Kayyum atamaları ile ilgili iddialara gece 01.00'de yayımladığı bir twitter mesajı ile kesinlik kazandırdığı söylenen Altan Sancar daha sonra yaptığı bir düzeltmeyle özür diledi.

Altan Sancar, gece 02.19'da yayımladığı özür mesajında iddianın sosyal medyada yayılması üzerine kendisine uzun süredir güvenilir bilgiler sağlayan bir kaynak ile yaptığı görüşmede 'Bakanlıkta HDP'li belediye başkanları için strateji konuşuluyor' bilgisini aldığını, görüşmenin ilerleyen aşamasında kaynağının kendisine 'Basına yansıyan açıklama resmi değil, ancak uzaklaştırma söz konusu' bilgisini iletmesinin ardından "refleks ile" bu bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını anlattı.

"Daha önce yanıltmayan kaynağıma güvenerek verdiğim bu bilginin doğruluğunu başka bir kaynaktan teyit etmeden sizlerle paylaşmış olmam, uzun süredir hassasiyet ile yürüttüğüm mesleğimle bağdaşmamıştır" diyen Sancar, tüm kamuoyundan, haberin taraflarından ve meslektaşlarından özür diledi.

Öte yandan Altan Sancar böylece içişleri bakanlığından güvendiği bir kaynağın kendisine 'kayyum atanacak' bilgisini verdiğini teyid etmiş oldu.



Altan Sancar'ın düzeltme ve özür mesajı:

Gece saatlerinde tarafımca yayılan ve doğruluğu teyit edilemeyen bilgiye ilişkin açıklamamdır: pic.twitter.com/MhZQg6ERpz — Altan Sancar (@altansancaryan) August 18, 2019

Altan Sancar'ın gece 01.00'de yayımladığı ilk 'kesin' ifadeli iddia:

HDP'li üç büyükşehir belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'da Selçuk Mızraklı, Mardin'de Ahmet Türk ve Van'da Bedia Özgökçe Ertan büyükşehir belediye başkanlığı görevlerinden İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. — Altan Sancar (@altansancaryan) August 18, 2019

Bu iddia ile ilgili tartışmaların ardından özür mesajından önce yayımladığı mesaj: