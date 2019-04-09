Kayyum 220 milyon borç bıraktı: Belediye kasasında 20 bin TL var!

HDP'li Cizre Belediyesi eş başkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, kayyum atandığı sırada kasasında 36 milyon TL bulunan belediyeyi 220 milyon 793 bin TL borçla aldıklarını aktardı. Eş başkanlar, kasada kullanılabilir limitin ise sadece 20 bin TL olduğunu açıkladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 77,4’lük oy oranıyla kayyum yönetimindeki belediyeyi kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye eş başkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, belediyenin borç durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre belediye binasında yapılan toplantıda konuşan belediye eş başkanı Zırığ, kayyum atandığı sırada belediyenin kasasında 36 milyon TL’nin bulunduğunu kaydetti. Birçok taşınmazı hibe edilen belediyeyi 220 milyon 793 bin TL borçla ile devraldıklarını aktaran Zırığ, borcun detaylarını şöyle paylaştı:

148 milyon 724 bin TL – İller Bankası,

3 milyon 339 bin TL – banka kredisi,

495 bin TL – TEDAŞ,

688 bin TL – sendika ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu,

2 milyon 96 bin TL – teminat,

24 milyon 912 bin TL – esnaf,

699 bin TL – SSK ve vergi

39 milyon 837 bin TL – devam eden ihale borcu

Zırığ, 36 milyon TL’lik bir ihale bedelinin de halen borca yansımadığını sözlerine ekledi.

'KASADAN 20 BİN LİRA KULLANABİLİYORUZ'

Belediyenin mevcut kasası hakkında da bilgilendirmede bulunan Zırığ, “Kasada 147 bin TL var. Borçlardan kaynaklı bloke var. Bu paradan sadece 20 bin TL’sini kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu. Söz konusu borçlar hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini de ifade eden Zırığ, “Bu borçları bahane olarak görmeyeceğiz. Halk bizden hizmet bekliyor. Her şeye rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.