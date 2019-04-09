Kayyum 220 milyon borç bıraktı: Belediye kasasında 20 bin TL var!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 77,4’lük oy oranıyla kayyum yönetimindeki belediyeyi kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye eş başkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, belediyenin borç durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre belediye binasında yapılan toplantıda konuşan belediye eş başkanı Zırığ, kayyum atandığı sırada belediyenin kasasında 36 milyon TL’nin bulunduğunu kaydetti. Birçok taşınmazı hibe edilen belediyeyi 220 milyon 793 bin TL borçla ile devraldıklarını aktaran Zırığ, borcun detaylarını şöyle paylaştı:
Zırığ, 36 milyon TL’lik bir ihale bedelinin de halen borca yansımadığını sözlerine ekledi.
'KASADAN 20 BİN LİRA KULLANABİLİYORUZ'
Belediyenin mevcut kasası hakkında da bilgilendirmede bulunan Zırığ, “Kasada 147 bin TL var. Borçlardan kaynaklı bloke var. Bu paradan sadece 20 bin TL’sini kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu. Söz konusu borçlar hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini de ifade eden Zırığ, “Bu borçları bahane olarak görmeyeceğiz. Halk bizden hizmet bekliyor. Her şeye rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.