Kayseri'de kanal açma aracı eve girdi: 4 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'de seyir halindeki kanal açma aracı, müstakil bir eve girdi. Kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı bir kişinin de tedavisi sürüyor.

Kayseri Hacılar'da seyir halindeki belediyeye ait kanal açma aracı, müstakil bir eve girdi.

Çarpmanın etkisiyle müstakil ev tamamen yıkılırken, kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı bir kişinin de tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.