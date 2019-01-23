Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Polisin, iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Abdulfettah A. (32) ve Abdulselam E. (29), gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dökümanlara el konulduğu belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

ABD'nin Suriye'de bulunan askeri birliklerini çekme kararının ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalan IŞİD unsurlarını yok edeceği konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. O daha fazla şeyler yapacak bir isim. Türkiye doğru komşu" demişti. Geçen ay alınan ABD'nin çekilme kararının ardından Türkiye'de IŞİD üyelerine yönelik operasyon sayısının arttığı görülüyor.