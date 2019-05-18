Kayseri merkezli 11 ilde 'cemaat' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Fethullah Gülen cemaatinin TSK yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Fethullah Gülen cemaatinin 'TSK asker mahrem yapılanmasının' deşifre edilmesine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyon kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren işyerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu "mahrem imamlar" tarafından yapılan cemaat içi aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26’sı hakkında daha önceden cemaat soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21’si muvazzaf, 7’si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3’ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı, diğer firari şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.